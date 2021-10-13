Суд арестовал мужчину, ворвавшегося с ножом в отдел полиции в Москве

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Преображенский суд Москвы в среду заключил под стражу мужчину, в состоянии алкогольного опьянения ворвавшегося с ножом на КПП отдела полиции на востоке Москвы. Об этом в ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте К. Ю. Бабаркина, обвиняемого в посягательстве на жизнь сотрудника полиции", - сказала собеседница агентства.

Вечером 12 октября пьяный мужчина зашел на контрольно-пропускной пункт ОМВД России по району Преображенское и направил в сторону полицейских огнестрельное оружие. Его действия были своевременно пресечены, мужчину задержали, выстрелить он не успел. На допросе он пояснил, что хотел свести счеты с жизнью, при нем обнаружили предсмертную записку. Для оценки психического состояния будет назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Ему предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.