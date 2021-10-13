На Кубани начали служебную проверку по факту побега из психбольницы трех пациентов

КРАСНОДАР, 13 октября. /ТАСС/. Спецкомиссия, созданная властями Краснодарского края, начала служебную проверку по факту побега трех пациентов из специализированной клинической психбольницы Краснодара, сообщается в среду в аккаунте министерства здравоохранения региона в Instagram.

Ранее сообщалось, что три человека, в том числе ранее судимый за особо тяжкое преступление, сбежали из психиатрической больницы Краснодара. В данный момент один из них задержан, остальных ищет полиция.

"По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева создана комиссия, которая проводит служебную проверку по факту побега трех пациентов из специализированной клинической психиатрической больницы №1 города Краснодар. Ситуацию на личном контроле держит министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сотрудникам правоохранительных органов для содействия в розыске сбежавших пациентов предоставляется вся необходимая информация.

Сообщение об исчезновении пациентов медучреждения в дежурную часть УМВД России по городу Краснодару поступило в среду утром. Среди разыскиваемых - один ранее судимый за совершение особо тяжкого преступления. Установлено, что мужчины сбежали, перепилив оконную решетку. Одного из сбежавших, ранее судимого за совершение кражи, сотрудники уголовного розыска задержали в Республике Адыгея в поселке Яблоновский по месту жительства.