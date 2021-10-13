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Три человека сбежали из психиатрической больницы Краснодара

Одного из них задержали

КРАСНОДАР, 13 октября. /ТАСС/. Три человека, в том числе ранее судимый за особо тяжкое преступление, сбежали из психиатрической больницы Краснодара. В настоящее время один из них задержан, остальных ищет полиция, сообщается на сайте УВД по Краснодару.

"Сотрудники полиции ведут поиски двоих пациентов психиатрической больницы в Краснодаре, сбежавших из специализированного учреждения, где они находились на лечении. Среди разыскиваемых один ранее судимый за совершение особо тяжкого преступления. Сообщение о безвестном исчезновении пациентов медучреждения в дежурную часть УМВД России по городу Краснодару поступило сегодня утром. Установлено, что трое мужчин сбежали, перепилив оконную решетку", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе добавили, что одного из сбежавших, ранее судимого за совершение кражи, сотрудники уголовного розыска задержали в Республике Адыгея в поселке Яблоновский по месту жительства. В УВД просят всех, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемых, сообщить в полицию.

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