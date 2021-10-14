В центре Тольятти загорелся лес на площади 4,2 га

САМАРА, 14 октября. /ТАСС/. В 53-м квартале в центре Тольятти загорелся лес. Площадь возгорания составила 4,2 га. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

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"В 11:55 (10:55 мск) в ОДС ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение о лесном низовом пожаре в 53-м квартале в Центральном районе городского округа Тольятти. В 13:27 (12:27 мск) пожар локализован, площадь, пройденная огнем, составила 4,2 га", - говорится в сообщении.

В результате пожара погибших и пострадавших нет. Для тушения привлечены 31 человек и 13 единиц техники, в том числе от МЧС России 21 человек и шесть единиц техники.

На место пожара выехала заместитель прокурора Центрального района Тольятти Ольга Банькодут для координации действий аварийно-спасательных служб и правоохранительных органов, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. По факту пожара проводится доследственная проверка, ход которой взят прокуратурой на контроль. Обеспечение пожарной безопасности и ликвидация пожара находится на контроле прокуратуры района, отметили в надзорном ведомстве.