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Дело Пола Уилана

Дипломаты США не подтвердили факт применения насилия к Полу Уилану в российской колонии

По словам брата Уилана, сотрудники посольства США в России во время визита 21 сентября посмотрели видео инцидента

НЬЮ-ЙОРК, 14 октября. /ТАСС/. Дипломаты США не подтвердили информацию о применении в исправительной колонии № 17 насилия в отношении американца Пола Уилана, приговоренного в России к 16 годам лишения свободы. Об этом сообщил в четверг ТАСС его брат Дэвид Уилан.

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"Как я говорил ранее, по истечении тысячи дней в статусе заключенного в России Пол утверждал, что сотрудник ИК-17 ударил его", - указал брат американца. По его словам, сотрудники посольства США в России во время визита 21 сентября посмотрели видео инцидента.

"Они не увидели ничего, что вызвало бы их озабоченность, и уверены, что, будучи некорректным, физический контакт, в который сотрудник вступил с Полом, стал недоразумением", - отметил Уилан. По его словам, адвокат американца Ольга Карлова получила впоследствии отчет об инциденте со стороны ФСИН, эксперты которого пришли к аналогичному выводу.

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СШАРоссияДело Пола Уилана
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