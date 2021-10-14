В МЧС назвали причину гибели туристов на Эльбрусе

НАЛЬЧИК, 14 октября. /ТАСС/. Физическая неподготовленность туристических групп, недостаточное число гидов и полное игнорирование погодных условий стали факторами, которые в том числе привели к бедствию группы из 19 человек при восхождении на Эльбрус 23 сентября. Об этом сообщил в четверг журналистам начальник Главного управления МЧС по региону Михаил Надежин.

"Остановлюсь на трех основных факторах, которые послужили причинами данного происшествия. Первый фактор - количество гидов на количество участников восхождения, на 19 человек четыре гида не способны [помочь в критической ситуации], можно с ними прогуляться на Эльбрус при хорошей погоде при таком количестве, но как только они попадают в сложную ситуацию, как только погода ухудшается, это нужно каждого человека на веревках перестегивать, страховать. Стандартная практика - на три-четыре человека два гида. <...> Потому что человек автоматически в такой ситуации теряется. Второй фактор - полное игнорирование погодных условий, который идет вкупе с третьим фактором - неподготовленность группы. <...> Группа была абсолютно не подготовлена физически", - сказал он, добавив, что туристам не рекомендовали подниматься выше уже во время самого восхождения.

Надежин отметил, что есть туристические предложения по восхождению на Эльбрус за десять дней, а то и за четыре дня, что недопустимо.

"Правильное восхождение - 14 дней [на акклиматизацию], а то и больше, а также физическая подготовленность", - пояснил начальник ГУ МЧС по региону.

При этом он подчеркнул, что в поисково-спасательной операции на Эльбрусе участвовали не только профессиональные спасатели, но и гиды.

"Они были не просто помощниками, а такими же спасателями, как и наши сотрудники. Эти пять гидов - настоящие герои, без них было бы намного тяжелее", - пояснил он.

Группа из 19 альпинистов, находившаяся на высоте 5 400 м на Эльбрусе, из-за непогоды запросила помощи у спасателей вечером 23 сентября. В нее изначально входили 23 человека, но четверо отказались от восхождения. Альпинисты заранее зарегистрировали маршрут в МЧС России. В ходе поисково-спасательной операции удалось найти и передать медикам 14 человек, 11 из них были госпитализированы. Пять человек погибли.