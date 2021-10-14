Депутат от "Новых людей" просит Краснова проверить следствие по делу ректора "Шанинки"

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Первый зампред комитета Госдумы по образованию Ксения Горячева (фракция "Новые люди") направила запрос генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить действия следствия в отношении ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева, арестованного по делу о мошенничестве. Об этом в четверг сообщил глава фракции "Новые люди" Алексей Нечаев в своем Telegram-канале .

Горячева в своем запросе отмечает, что следствие ходатайствовало перед судом о заключении Зуева под стражу, "проигнорировав при этом" положения статьи 99 УПК РФ, обязывающей учитывать состояние здоровья ректора, "его сотрудничество со следствием, безупречную репутацию, а также заслуги в научной сфере, подтвержденные наличием государственных наград".

"В связи с изложенным прошу провести проверку законности и обоснованности действий следствия в отношении С. Зуева и других лиц, подвергшихся уголовному преследованию по данному уголовному делу, а также ходатайствовать перед судом об изменении избыточно строгой меры пресечения", - говорится в депутатском запросе Горячевой, которое приводит Нечаев в сообщении.

Ранее глава фракции "Новые люди" в ходе пленарного заседания палаты заявил, что рад избранию для Зуева судом меры пресечения в виде домашнего ареста вместо заключения под стражу.