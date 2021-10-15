Загрязненная питьевая вода могла стать причиной отравления людей в дагестанском селе

МАХАЧКАЛА, 15 октября. /ТАСС/. Причиной отравления восьми человек, включая семерых детей, в дагестанском селе Хунзах могла стать загрязненная питьевая вода. Проводится доследственная проверка. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК России по Республике Дагестан.

Ранее в Минздраве региона сообщили, что восемь человек, из которых семеро детей, госпитализированы с отравлением в дагестанском селе Хунзах. "Причиной отравления могла стать загрязненная питьевая вода, которая подается в дома жителей села по водопроводным линиям. В настоящее время по данному факту проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

По факту отравления восемь жителей Хунзахского района проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.