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В отношении бизнесмена Быкова возбудили дело о подстрекательстве к убийству

По версии следствия, по просьбе Анатолия Быкова в 1998 году члены одной из находящихся в его подчинении организованной преступной группы расстреляли 48-летнего жителя Красноярска
Анатолий Быков Андрей Самсонов/ТАСС
Описание
Анатолий Быков
© Андрей Самсонов/ТАСС

ТАСС, 15 октября. /ТАСС/. Еще одно уголовное дело возбуждено в отношении красноярского бизнесмена Анатолия Быкова, ранее осужденного на 13 лет за организацию двух убийств в 1994 году. Он подозревается в подстрекательстве к убийству криминального авторитета в 1998 году, сообщили в пятницу на сайте СК России.

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"По версии следствия, в 1998 году по указанию Анатолия Быкова, желавшего поддержать и повысить свой авторитет среди лидеров и членов организованных преступных групп и иных лиц, имеющих отношение к криминальной среде Красноярского края, члены одной из находящихся в его подчинении организованной преступной группы совершили убийство 48-летнего жителя Красноярска, знакомого Анатолия Быкова, расстреляв вблизи его дома, после чего скрылись с места преступления", - говорится в сообщении.

В СК сообщили, что сейчас по делу выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается. Кроме того, в производстве органов следствия находятся уголовные дела по обвинению Быкова в совершении и других преступлений, по которым расследование продолжается. Ранее в отношении Быкова на основании вердикта присяжных заседателей вынесен обвинительный приговор. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 17, п. "з", "н" ст. 102 УК РСФСР ("Организация убийства двух лиц"), и осужден на 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Быкова арестовали 7 мая 2020 года в Красноярске. Ему были предъявлены обвинения по факту убийства в 1994 году двух жителей Красноярска - Кирилла Войтенко и Александра Наумова, которые были участниками преступной группировки, возглавляемой Быковым.

Позднее Быкову инкриминировали организацию убийства предпринимателя Андрея Неколова, который был убит в январе 2005 года в центре Красноярска, и покушение на вице-президента Федерации бокса Красноярского края Андрея Грабовского, покушение на него произошло 1 ноября 2004 года. Тогда автомобиль вице-президента расстреляли из автомата, когда Грабовский ехал домой, но он не пострадал. Также Быков подозревается в руководстве преступным сообществом и уклонении от уплаты налогов.

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РоссияКрасноярский край
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