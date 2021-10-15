Спасатели нашли четырех подростков, заблудившихся в лесу в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 15 октября. /ТАСС/. Спасатели нашли четырех подростков, заблудившихся в лесном массиве в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС.

15 октября в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии поступило сообщение о том, что группа из четырех человек заблудилась в лесном массиве в окрестностях сельского поселения Кенже. Это жители Нальчика, все они 2007 года рождения.

"Спасатели их только что обнаружили. Выходят из лесного массива", - сообщили в МЧС.

К поисково-спасательным работам привлекли Эльбрусский высокогорный ПСО МЧС России - четыре человека и одна единица техники. Кроме того, в поисках участвовали шесть человек и одна единица техники от ПСО Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной службы.