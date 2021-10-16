СК предъявил обвинение в хулиганстве участникам конфликта в московском метро

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Следственный комитет предъявил обвинение в хулиганстве трем участникам конфликта в метро Москвы, пристававшим к девушке. Об этом ТАСС сообщила в субботу представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"Задержаны трое мужчин, им предъявлено обвинение в хулиганстве, совершенном группой лиц. Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании фигурантам меры пресечения", - сказала она. Им грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее они были привлечены Кузьминским судом Москвы к административной ответственности за мелкое хулиганство. "Проведенными первоначально проверочными мероприятиями столичными следователями установлено, что в действиях мужчин имеются также признаки уголовно наказуемого деяния", - пояснила Иванова.

По данным следствия, вечером 12 октября в вагоне электропоезда, следовавшего от станции "Волгоградский проспект" до станции "Текстильщики", несколько агрессивных мужчин стали приставать к женщине, за которую заступились другие пассажиры. "В ходе начавшегося конфликта мужчины 1985, 1991 и 1993 годов рождения, выражая явное неуважение к обществу, применили насилие в отношении граждан, находящихся в вагоне электропоезда", - сказала Иванова.