Во Владикавказе по факту массовых беспорядков в колонии возбудили уголовное дело

ВЛАДИКАВКАЗ, 16 октября. /ТАСС/. Следственное управление Следственного комитета в Северной Осетии возбудило уголовное дело по факту массовых беспорядков в колонии. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

"Во Владикавказе по факту массовых беспорядков в ИК-1 возбуждено уголовное дело", - сказал собеседник агентства.

Днем 15 октября в федеральном казенном учреждении "Исправительная колония № 1 УФСИН России по Северной Осетии" не менее 200 человек, отбывающих наказание, приняли участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся погромами и уничтожением имущества.

Прибывшие на место сотрудники спецподразделений провели мероприятия по наведению порядка, пострадавших нет. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Северная Осетия - Алания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 и ч. 2 ст. 212 УК РФ ("Организация и участие в массовых беспорядках").

