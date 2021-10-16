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Беспорядки в колонии во Владикавказе.
Беспорядки в колонии во Владикавказе.
Беспорядки в колонии во Владикавказе.
Беспорядки в колонии во Владикавказе.
Беспорядки в колонии во Владикавказе.
Беспорядки в колонии во Владикавказе

Беспорядки в колонии во Владикавказе. Факты

© Сергей Бобылев/ТАСC

В колонии №1 во Владикавказе произошли беспорядки, в которых участвовали не менее 200 человек. Возбуждено уголовное дело.

ТАСС собрал факты о произошедшем.

  • Днем 15 октября в "Исправительной колонии № 1 УФСИН России по Северной Осетии" не менее 200 человек, отбывающих наказание, приняли участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся погромами и уничтожением имущества.
  • На место происшествия прибыло руководство регионального УФСИН, сотрудники надзорных и правоохранительных органов, уполномоченный по правам человека. 
  • Бунт, по данным источника ТАСС, происходил в промзоне, где работают заключенные.
  • По информации ФСИН, беспорядки организовали двое осужденных из-за плановых обысков. Согласно данным службы, "поддавшись на провокацию, другие осужденные учинили погром оборудования, принялись ломать локальные ограждения в жилой зоне, вывели из строя видеокамеры".
  • Пострадавших в результате беспорядков нет.
  • Уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев рассказал, что во взаимодействии с руководством УФСИН было принято решение провести переговоры с заключенными, которые изложили свои претензии. Кроме того, "будут проведены мероприятия по выяснению причин конфликта".
  • Цгоев также сообщил, что на территории колонии было возгорание, но его уже потушили.
  • Во ФСИН сообщили, что взяли ситуацию под контроль.
  • Возбуждено уголовное дело.
  • Порядка 30 заключенных из числа активных зачинщиков беспорядков планируется распределить по колониям других регионов.
Теги
РоссияБеспорядки в колонии во Владикавказе
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