Беспорядки в колонии во Владикавказе. Факты

В колонии №1 во Владикавказе произошли беспорядки, в которых участвовали не менее 200 человек. Возбуждено уголовное дело.
ТАСС собрал факты о произошедшем.
- Днем 15 октября в "Исправительной колонии № 1 УФСИН России по Северной Осетии" не менее 200 человек, отбывающих наказание, приняли участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся погромами и уничтожением имущества.
- На место происшествия прибыло руководство регионального УФСИН, сотрудники надзорных и правоохранительных органов, уполномоченный по правам человека.
- Бунт, по данным источника ТАСС, происходил в промзоне, где работают заключенные.
- По информации ФСИН, беспорядки организовали двое осужденных из-за плановых обысков. Согласно данным службы, "поддавшись на провокацию, другие осужденные учинили погром оборудования, принялись ломать локальные ограждения в жилой зоне, вывели из строя видеокамеры".
- Пострадавших в результате беспорядков нет.
- Уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев рассказал, что во взаимодействии с руководством УФСИН было принято решение провести переговоры с заключенными, которые изложили свои претензии. Кроме того, "будут проведены мероприятия по выяснению причин конфликта".
- Цгоев также сообщил, что на территории колонии было возгорание, но его уже потушили.
- Во ФСИН сообщили, что взяли ситуацию под контроль.
- Возбуждено уголовное дело.
- Порядка 30 заключенных из числа активных зачинщиков беспорядков планируется распределить по колониям других регионов.