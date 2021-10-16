Во Владикавказе порядка 30 заключенных распределят в другие колонии из-за беспорядков

ВЛАДИКАВКАЗ, 16 октября. /ТАСС/. Порядка 30 заключенных из числа активных зачинщиков беспорядков в колонии Владикавказа планируется распределить по колониям других регионов. Об этом ТАСС сообщил уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев.

"Насколько мне известно, человек 30 из числа тех, кто устроил беспорядки, планируется распределить по колониям других регионов", - сказал Цгоев.

15 октября 2021 года примерно в 15:30 в федеральном казенном учреждении "Исправительная колония № 1 УФСИН России по Северной Осетии" не менее 200 человек, отбывающих наказание в указанном исправительном учреждении, приняли участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся погромами и уничтожением имущества.

Прибывшие на место сотрудники спецподразделений провели мероприятия по наведению порядка, пострадавших нет. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Северная Осетия - Алания возбуждено уголовное дело по организации и участии в массовых беспорядках.