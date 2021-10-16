В Дагестане возбудили дело после ДТП, в котором погибли четыре человека

МАХАЧКАЛА, 16 октября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после ДТП в Бабаюртовском районе Дагестана, где погибли четыре человека. Прокуратурой республики поставлен на контроль ход расследования дела, сообщила в субботу ТАСС старший помощник прокурора региона Татьяна Голубова.

"Прокуратурой республики поставлен на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения")по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли четыре человека", - сказала собеседница агентства, отметив, что на место происшествия для координации действий правоохранительных органов выехал прокурор Бабаюртовского района.

По версии следствия, 15 октября 2021 года, на трассе Астрахань - Махачкала водитель автомобиля ВАЗ-217030 выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автобусом Setra-S215HD, ехавшим вне рейса и не перевозившего пассажиров. В результате ДТП водитель легкового автомобиля и три его пассажира погибли на месте.