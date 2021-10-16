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Источник: пожар на складе воинской части в Коломне локализовали на площади 200 кв. метров

По последним данным, горит крыша и чердак склада

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Пожар на сладе на территории воинской части в подмосковной Коломне локализован на площади 200 кв. метров. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в экстренных службах.

"В 12:52 мск объявлена локализация пожара на 200 кв. метрах", - сказал собеседник агентства. Источник добавил, что горит склад с вещевым имуществом.

Днем в субботу загорелись крыша и чердак склада на территории воинской части на улице Ларцевы Поляны в Коломне. Пожар тушат по второму повышенному номеру сложности.

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