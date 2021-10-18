Посольство РФ в Тиране просит дождаться данных экспертизы по делу погибших в сауне россиян

ЗАГРЕБ, 18 октября. /ТАСС/. Посольство России в Албании просит дождаться результатов следственной экспертизы, которая проводится для установления причины гибели четырех российских граждан в республике. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в воскресенье в диппредставительстве.

"Посольство России в Албании просит не распространять неподтвержденные версии гибели российских туристов и дождаться результатов следственной экспертизы", - прокомментировали в дипмиссии сообщение в албанских СМИ о возможном отравлении хлором российских граждан.

В воскресенье газета Albanian Daily News сообщила о том, что полиция Албании проверяет версию отравления хлором четырех россиян, найденных мертвыми в сауне отеля в деревне Керрет.

Россиян нашел мертвыми 15 октября в сауне отеля его сотрудник. Ранее МИД России сообщили, что посольство РФ в Тиране подтверждает факт гибели четырех россиян в отеле в Албании и рассчитывает на тщательное расследование произошедшего.