Свердловский СК подал ходатайство об аресте задержанных по делу об отравлении метанолом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Ходатайство следователей об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для задержанных по делу об отравлении метанолом 18 человек в Свердловской области поступило в суд. Об этом сообщили ТАСС в Чкаловском районном суде Екатеринбурга.

"Ходатайство поступило, о заключении под стражу", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос о поступивших от СК документах. В суде уточнили, что его рассмотрят в понедельник.

По версии следствия, с 7 по 14 октября в Чкаловском районе Екатеринбурга несколько человек сбывали гражданам метиловый спирт, в результате отравления которым погибли 18 человек. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц"). Руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых сообщал о двух задержанных, которыми оказались местные жители 1978 и 1967 г. р.