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Следователи в Пензе установили мать найденного мертвым новорожденного

Матерью погибшей девочки оказалась 33-летняя местная жительница

ТАСС, 18 октября. Следователи установили личность матери новорожденной девочки, тело которой обнаружили весной в пакете у водоема в селе Старая Каменка Пензенской области, сообщает в понедельник пресс-служба СУ СК РФ по региону.

"В ходе предварительного следствия при взаимодействии сотрудников регионального следственного управления и полиции установлена личность матери новорожденного ребенка. Ею оказалась 33-летняя жительница Пензенского района", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что пакет с телом новорожденной девочки обнаружили в конце мая у водоема в селе Старая Каменка в Пензенской области, следователи возбудили уголовное дело. На теле ребенка не было обнаружено травм, свидетельствующих о криминальном характере смерти.

Расследование продолжается, криминалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

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