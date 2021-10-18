Подросток, в руках которого взорвался гранатомет, нашел оружие в подвале дома в Мордовии

ТАСС, 18 октября. Подросток из Мордовии, в руках которого взорвался ручной гранатомет, нашел оружие в подвале многоквартирного дома. Прокуратура проверит соблюдение управляющей компанией антитеррористического законодательства, сообщили в понедельник в ведомстве.

"Прокуратурой Лямбирского района взяты на контроль результаты расследования уголовного дела по факту взрыва в с. Атемар Лямбирского района гранатомета, найденного подростком в подвале многоквартирного дома. Организовано проведение проверки исполнения федерального законодательства при организации антитеррористической защищенности жилищного фонда и профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 17-летний подросток получил ожоги и был госпитализирован после того, как в его руках взорвался ручной гранатомет. Возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении и хранении боеприпасов.