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Стрельба в школе в Казани

Бастрыкин заявил, что устроивший стрельбу в гимназии в Казани тщательно готовил нападение

По словам главы СК, была обнаружена картечь использованных обвиняемым патронов

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Устроивший в мае стрельбу в гимназии в Казани Ильназ Галявиев тщательно готовил нападение. Об этом рассказал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

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По его словам, благодаря комплексному криминалистическому сопровождению расследования вооруженного нападения на учеников и преподавателей гимназии в Казани была обнаружена картечь использованных обвиняемым патронов. "Осуществлены результативные осмотры и анализ информации из принадлежащих ему мобильных устройств, исследованы интересующие следствие интернет-ресурсы. Так, в совокупности с другими доказательствами получены сведения, подтверждающие тщательную подготовку фигуранта к совершению инкриминируемых деяний", - сказал он в интервью "Российской газете".

Бывший ученик гимназии №175 в Казани Ильназ Галявиев 11 мая устроил в ней стрельбу. Погибли девять человек - семь учеников и два педагога, 23 человека пострадали. Нападавший был задержан и арестован по решению суда. Он обвиняется в убийстве двух и более лиц.

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Бастрыкин, Александр ИвановичРоссияСтрельба в школе в Казани
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