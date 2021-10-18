Бастрыкин заявил, что устроивший стрельбу в гимназии в Казани тщательно готовил нападение

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Устроивший в мае стрельбу в гимназии в Казани Ильназ Галявиев тщательно готовил нападение. Об этом рассказал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

По его словам, благодаря комплексному криминалистическому сопровождению расследования вооруженного нападения на учеников и преподавателей гимназии в Казани была обнаружена картечь использованных обвиняемым патронов. "Осуществлены результативные осмотры и анализ информации из принадлежащих ему мобильных устройств, исследованы интересующие следствие интернет-ресурсы. Так, в совокупности с другими доказательствами получены сведения, подтверждающие тщательную подготовку фигуранта к совершению инкриминируемых деяний", - сказал он в интервью "Российской газете".

Бывший ученик гимназии №175 в Казани Ильназ Галявиев 11 мая устроил в ней стрельбу. Погибли девять человек - семь учеников и два педагога, 23 человека пострадали. Нападавший был задержан и арестован по решению суда. Он обвиняется в убийстве двух и более лиц.