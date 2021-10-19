Омского экс-полицейского обвиняют в уничтожении улик по делу о поджоге дома активистки ОНФ

ОМСК, 19 октября. /ТАСС/. Бывший следователь Тарского отдела полиции УМВД России по Омской области Александр Антонов обвиняется в уничтожении улик по делу о поджоге дома активистки омского отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) Людмилы Жуковой, о попытках давления на которую журналисты рассказали в 2018 году президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщила во вторник ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Лариса Болдинова.

Омская журналистка в 2018 году на форуме ОНФ в Калининграде рассказала Путину о проблеме черных лесорубов в Тарском районе Омской области и попытках давления на активистов организации, которые борются с незаконными вырубками. Глава государства поручил правоохранительным органам проверить выявленные ОНФ факты незаконной рубки леса и соблюдение прав членов организации.

"Бывшему следователю Тарского отдела полиции Александру Антонову вменяется фальсификация доказательств по уголовному делу и незаконное освобождение от уголовной ответственности лица, подозреваемого в совершении преступления. Тем самым он помог избежать реального наказания поджигателю, который хоть и был осужден в итоге за свое преступление, но был освобожден от исполнения наказания в связи с истечением срока давности преступления", - сказала Болдинова.

По ее словам, Антонов расследовал дело о поджоге в 2012 году дома, принадлежащего Жуковой. "И с 2018 года он его тянул, несколько раз выносил постановление о приостановлении, хотя он точно знал о вине подозреваемого. Например, с места преступления была изъята шапка [поджигателя], по которой можно было провести [анализ] генома, - рассказала представитель СК. - В результате дело было передано нам только весной 2020 года". Болдинова добавила, что Антонов уже ушел на пенсию и категорически отрицает свою вину.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ Людмила Жукова неоднократно поднимала проблему черных лесорубов на севере Омской области и выступает за защиту леса. За это на нее оказывались попытки давления, ей поступали угрозы. Помимо поджога дома в 2012 году, в октябре 2017 года ей сожгли баню. По подозрению в совершении преступления задержали двоих жителей Омской области. Однако СК не нашел связи пожара с черными лесорубами.