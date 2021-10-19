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В СК назвали причину экстренной посадки вертолета Ми-8 на Таймыре

Ею стало срабатывание сигнализации о пожаре в двигателе

ТАСС, 19 октября. Вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку на Таймыре на севере Красноярского края из-за срабатывания сигнализации о пожаре в двигателе. Об этом ТАСС сообщили Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

"Предварительно установлено, что 19 октября 2021 года около 13:30 (09:30 мск) вертолет Ми-8 осуществил вынужденную посадку в районе 220 км от Норильска Красноярского края из-за срабатывания сигнализации "пожар в двигателе". Вертолет приземлился благополучно", - сообщили в ведомстве, добавив, что по факту случившегося начата проверка.

По информации следователей, на борту находились три члена экипажа и восемь пассажиров, пострадавших нет, судно повреждений не получило.

На место ЧП готовится вылететь борт Координационного центра поиска и спасания, силы МЧС не привлекаются. В авиационных службах в свою очередь добавили, что вертолет принадлежит АО "Норильск Авиа".

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