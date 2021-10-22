Верховный суд Татарстана оставил под стражей фигурантов дела о краже сейфа из отдела СК

КАЗАНЬ, 22 октября. /ТАСС/. Верховный суд Татарстана оставил без изменения решение Вахитовского районного суда Казани об аресте двух из пяти фигурантов дела о краже из отдела Следственного комитета в Казани сейфа с 15 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Рассмотрели апелляции на арест в отношении Нургалиева и Елинсона. Верховный суд Татарстана оставил обоих под стражей", - сообщили в Верховном суде.

7 октября Вахитовский районный суд Казани арестовал Никиту Карабаева, Данилу Елинсона, Руслана Нургалиева и следователя-криминалиста СК Марата Шакирова, обвиняемых в ограблении следственного отдела СК в Казани. В пятницу в Верховном суде рассмотрели апелляционные жалобы только в отношении Нургалиева и Елинсона.

По данным СК, 5 октября Карабаев и Елинсон вместе с Нургалиевым и Мхитаряном, который находится в розыске, а также со старшим следователем-криминалистом Маратом Шакировым проникли в здание одного из подразделений следственного управления, похитили оттуда сейф с более чем 14,6 млн рублей, которые являются вещественными доказательствами по уголовному делу. Расследованием хищения занимается Главное следственное управление СК РФ. Четверых подозреваемых задержали 6 октября, один объявлен в розыск.