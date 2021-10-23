Правоохранители в США опрашивают очевидцев инцидента, произошедшего на съемках с Болдуином

НЬЮ-ЙОРК, 23 октября. /ТАСС/. Правоохранители продолжают опрос свидетелей инцидента с актером Алеком Болдуином, который в четверг случайно застрелил оператора во время работы над новым фильмом. Об этом ТАСС сообщил в пятницу представитель управления шерифа по округу Санта-Фе (штат Нью-Мексико) Хосе Риос.

По его словам, управление шерифа "продолжает изучение обстоятельств инцидента с Болдуином". "Продолжается опрос свидетелей", - указал Риос. Он также подтвердил, что обвинения по отношению к кому-либо в связи с ЧП "пока не выдвинуты".

Во время репетиции в четверг Болдуин выстрелил из оружия, которое должно было быть заряжено холостыми патронами. Ранения получили два человека - 42-летний оператор Галина Хатчинс и 48-летний режиссер Джоэл Соуза. Санитарная авиация доставила Хатчинс в больницу, но врачи не смогли спасти ее. Соуза через несколько часов выписали из больницы. В настоящее время съемки фильма приостановлены.

В заявлении, распространенном в пятницу шерифом округа Санта-Фе, не уточняется, "как произошли данные события и какой тип патрона использовался в оружии".