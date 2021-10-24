В Оренбуржье задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве девушки

ОРЕНБУРГ, 24 октября. /ТАСС/. Полицейские задержали 42-летнего жителя Орска, который сознался в убийстве молодой девушки. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

"Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Оренбургской области совместно с полицейскими МУ МВД России "Орское" установили личность мужчины, подозреваемого в убийстве молодой девушки в Орске. В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции злоумышленник был задержан недалеко от своего дома. Им оказался 42-летний ранее несудимый житель Орска, который в содеянном сознался", - рассказали в ведомстве.

Также в оренбургском УМВД сообщили, что подозреваемого в ближайшее время доставят в следственные органы.

Ранее в Следственном комитете РФ сообщили, что в субботу днем в Орске было обнаружено тело девушки с явными признаками насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело, которое незамедлительно передали в центральный аппарат ведомства.

По данным портала Orsk.ru, тело девушки было найдено в кустах возле дома в чемодане.