Мосгорсуд 27 октября рассмотрит жалобу на арест бывшего вице-президента ГК "ПИК" Лефеля

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Московский городской суд в среду, 27 октября, рассмотрит жалобу защиты бывшего вице-президента группы компаний "ПИК", ныне директора по развитию регионов ПАО "ГК "Самолет" Александра Лефеля, которая обжаловал его арест и просит освободить бизнесмена из-под стражи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе апелляционной инстанции.

"Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на арест [бывшего] вице-президента строительной компании ПИК 27 октября", - сказал собеседник агентства.

Как сообщал ТАСС адвокат обвиняемого Михаил Багмет, в апелляционной жалобе защита бизнесмена просит изменить ему меру пресечения на не связанную с лишением свободы и изоляцией от общества.

Две недели назад следователи задержали в Москве Лефеля в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Тверской суд Москвы арестовал его на срок до 7 декабря. Вину он не признает.

Как сообщали ТАСС в ГК "ПИК", компания инициировала разбирательство против своего бывшего топ-менеджера. В пресс-службе компании также уточнили, что Лефель был уволен из "ПИК" в апреле 2019 года. Группа компаний "ПИК" признана следствием потерпевшей стороной по делу Лефеля, которому вменяются два эпизода мошенничества. В свою очередь в пресс-службе ГК "Самолет" ТАСС сообщили, что он устроился в компанию только в 2021 году.