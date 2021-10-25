СМИ: на севере Индии из-за снежной бури погибли трое горных туристов

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 октября. /ТАСС/. Трое горных туристов погибли в северном индийском штате Химачал-Прадеш после того, как группа из 13 человек попала в снежную бурю. Как сообщает в понедельник телеканал NDTV, инцидент произошел в минувшее воскресенье в горном округе Киннаур.

"Трое восходителей мертвы, а 10 из них спасены. Погибшие лежат где-то на высоте около 15 тыс. футов (порядка 4,5 км - прим. ТАСС). Команда Индо-тибетской пограничной полиции сегодня добирается до места, чтобы найти тела", - приводит телеканал слова представителя этого индийского пограничного подразделения.

Группа горных туристов (12 из штата Махараштры и один из Западной Бенгалии) начала переход через перевал в округе Киннаур 17 октября, но застряла в горах из-за мощного снегопада.

Это уже не первый случай гибели горных туристов на севере Индии за последнее время. На минувшей неделе в соседнем горном штате Уттаракханд по меньшей мере 11 человек, среди которых горные туристы, носильщики и гиды, погибли из-за мощного снегопада и ненастной погоды при переходе через перевал Ламкхага. Всего в этой группе было 17 человек. К утру субботы два человека были найдены живыми, ведутся поиски оставшихся четырех человек.