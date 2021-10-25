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Политический кризис в Судане
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Центр Хартума перекрыли из-за беспорядков

Сторонники гражданского правительства вышли на улицы с протестными акциями, сообщили в российском посольстве

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Беспорядки продолжаются в столице Судана на фоне попытки государственного переворота. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в посольстве России в Хартуме.

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"Посольство функционирует в штатном режиме. Однако в городе беспорядки, сторонники гражданского правительства вышли на улицы с протестными акциями, центр перекрыт военными или гражданскими, которые жгут покрышки, строят блокады", - сообщили в диппредставительстве.

В посольстве отметили, что обстановка вокруг него "достаточно спокойная", российские граждане за помощью не обращались.

"В стране не работает связь от слова совсем, только на входящие звонки", - уточнили в диппредставительстве.

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