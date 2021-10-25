В МЧС сообщили, что угрозы дальнейшего обрушения дома в Набережных Челнах нет

КАЗАНЬ, 25 октября. /ТАСС/. Угроза дальнейшего обрушения дома в Набережных Челнах, где произошел взрыв газа, отсутствует, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

"Угроза дальнейшего обрушения дома отсутствует. Жители остальных подъездов по решению, принятому после выездного заседания КЧС и ОПБ [комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности] Республики Татарстан, допущены к местам проживания, в данных подъездах системы газо-, электро- и теплоснабжения не отключены", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства также уточнили, что разрушены три квартиры на пятом этаже и одна на четвертом. Еще в двух квартирах на четвертом этаже имеются трещины по стенам. Еще в нескольких квартирах на первых трех этажах повреждены стекла.

Жильцы поврежденного подъезда, а также соседних с ним разместились в гостинице или у родственников. Дальнейшие работы, детальное комиссионное обследование и разбор строительных конструкций будут проводиться во вторник, 26 октября, в светлое время суток.

Взрыв бытового газа произошел в понедельник на двух последних этажах пятиэтажного дома на улице Татарстана в Набережных Челнах. Причиной взрыва стала утечка газа. В результате ЧП пострадали четыре человека.