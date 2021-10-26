Специалисты тушат в регионах России лесные пожары на площади 1 764 га

От Карелии до Якутии. Где в России горят леса и какие меры поручил принять Путин

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за 25 октября в России лесопожарными силами ликвидировано 22 лесных пожара на площади 1 563 га. На 00:00 мск 26 октября на территории Российской Федерации действовало 17 лесных пожаров на площади 1 764 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

В Хабаровском крае зафиксировали пять пожаров на землях лесного фонда на площади 1 293 га, а также пожар на площади 220 га в заповеднике "Джугджурский". В Приморском крае действуют два пожара на площади 125 га, в Свердловской области - два пожара на площади 85 га на землях лесного фонда, пожар на землях обороны и безопасности площадью 5 га, а также пожар на площади 5 га в Екатеринбурге. Кроме того, в Еврейской автономной области зафиксировано пять пожаров на площади 32 га.

На тушении задействовали 783 человека, 129 единиц техники, два воздушных судна, еще 13 воздушных судов задействованы в мониторинге.

Пожароопасный сезон открыт в 41 субъекте Российской Федерации, особый противопожарный режим действует в 11 субъектах России.