Власти окажут помощь арендаторам рынка во Владивостоке, где произошел крупный пожар

ВЛАДИВОСТОК, 26 октября. /ТАСС/. Власти окажут помощь предпринимателям, чей бизнес пострадал из-за крупного пожара на рынке во Владивостоке, сообщил во вторник глава города Константин Шестаков.

"Пострадал бизнес, конечно, мы должны общими усилиями и краевых ведомств, и городских помочь восстановить его. Сейчас мы поговорили с городским прокурором, мы планируем в четверг провести общую встречу с предпринимателями, мы хотим пригласить центр "Мой бизнес", Министерство промышленности и торговли [Приморского края]. <...> Мы поговорим о тех коротких быстрых деньгах, которые можно будет получить от институтов развития, в том числе кредитной организации. Мы поговорим о том, куда бизнес может перейти", - сообщил Шестаков на своей странице в Instagram, уточнив, что во Владивостоке есть площадки, в которых смогут разместиться предприниматели.

Сообщение о пожаре поступило во вторник в 10:29 (03:29 мск), в 11:28 (04:28 мск) его локализовали. По предварительным данным, общая площадь горения составила 700 кв. м. Эвакуировали 70 человек, спасли 10. Данных о пострадавших нет. По факту пожара прокуратура Владивостока начала проверку.

Рынок построили в конце 1990-х годов, он расположен вблизи крупной транспортной развязки в жилом районе. На рынке торгуют продовольственными, хозяйственными товарами, одеждой и обувью.