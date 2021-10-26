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В Калмыкии задержали владельца пассажирского автобуса, столкнувшегося с "Камазом"

В ДТП погибли шесть человек

ЭЛИСТА, 26 октября. /ТАСС/. Следователи задержали владельца пассажирского автобуса, столкнувшегося 24 октября с "Камазом" в Калмыкии, и предпринимателя из Дагестана - организатора этой перевозки, сообщила во вторник пресс-служба следственного управления СК России  по Республике Калмыкия.

"В настоящее время 52-летний предприниматель Махачкалы и 35-летний владелец автобуса задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении ведомства.

24 октября примерно в 1:30 мск на 264-м километре автодороги Р-216 Астрахань - Элиста - Ставрополь произошло лобовое столкновение пассажирского автобуса "Неоплан", следовавшего по маршруту Махачкала - Санкт-Петербург, и грузового автомобиля "Камаз". Погибли шесть человек, включая ребенка, еще восемь пострадали, из них двоих госпитализировали.

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