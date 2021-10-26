Открытое горение ликвидировали на рынке во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 26 октября. /ТАСС/. Специалисты ликвидировали открытое горение на рынке во Владивостоке, где произошел крупный пожар. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю.

"13:21 (06:21 мск) ликвидация открытого горения", - сообщили в пресс-службе.

Сообщение о пожаре поступило во вторник в 10:29 (03:29 мск), в 11:28 (04:28 мск) его локализовали. По предварительным данным, общая площадь горения составила 700 кв. м. Эвакуировали 70 человек, спасли 10. Данных о пострадавших нет. По факту пожара прокуратура Владивостока начала проверку.

Рынок построили в конце 1990-х годов, он расположен вблизи крупной транспортной развязки в жилом районе. На рынке торгуют продовольственными, хозяйственными товарами, одеждой и обувью.