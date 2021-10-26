{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пропавших на севере Красноярского края двух промысловиков нашли

Мужчина и женщина заблудились в протоках Енисея

КРАСНОЯРСК, 26 октября. /ТАСС/. Двое промысловиков, пропавших на севере Красноярского края, найдены. Об этом сообщили во вторник журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Их нашли", - сказали в главке.

Мужчина и женщина пропали по дороге из поселка Носок на рыболовецкую точку "Хуриха". Они сообщили близким, что заблудились в протоках Енисея, у них кончился бензин для моторной лодки, и дальше они пойдут пешком. К поискам были привлечены спасатели администрации Таймыра, также был задействован вертолет.

Теги
РоссияКрасноярский край
Полиция задержала 12 человек, причастных к сбыту мефедрона по регионам через интернет
Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что правоохранители изъяли 30 кг наркотика
Читать полностью