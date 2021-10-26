Суд 27 октября рассмотрит жалобу на арест гражданского мужа экс-замглавы Минпросвещения

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Мосгорсуд в среду рассмотрит жалобу на арест гражданского мужа экс-замглавы Минпросвещения РФ Марины Раковой Артура Стеценко, обвиняемого в причастности к мошенничеству. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Заседание по жалобе Стеценко назначено на 27 октября", - заявили в пресс-службе.

Тверской суд Москвы 30 сентября отправил на два месяца в СИЗО гендиректора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Максима Инкина и его бывшего заместителя Евгения Зака, обвиняемых в крупном мошенничестве. Вместе с ними также арестована юрисконсульт, преподаватель РАНХиГС Кристина Крючкова.

Уголовное дело, по которому они проходят, возбуждено по факту хищения путем мошенничества денег, принадлежащих ФГАУ "Фонд новых форм развития образования", выделенных в рамках реализации федерального проекта "Учитель года" национального проекта "Образование". По делу также арестованы экс-замглавы Минпросвещения РФ Марина Ракова и ее гражданский супруг Артур Стеценко. Кроме того, ректор "Шанинки" Сергей Зуев, также обвиняемый по этому делу, отправлен под домашний арест. Согласно материалам дела, сумма ущерба от действий его фигурантов составляет 21 млн рублей. Никто из них вину не признает.