Жалобу прокурора на домашний арест ректора "Шанинки" могут рассмотреть без него

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Мосгорсуд может рассмотреть жалобу на домашний арест ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева без его участия из-за состояния его здоровья - он недавно перенес операцию на сердце и остается в больнице. Об этом ТАСС рассказал его адвокат Сергей Севрук.

"Жалобу прокуратуры будут рассматривать в Мосгорсуде завтра, 27 октября. Операцию моему подзащитному провели в конце прошлой недели, после которой его на некоторое время перевели в реанимацию. Общий срок реабилитации Зуева составляет 30 дней. Не факт, что завтра он сможет принять участие в заседании по состоянию здоровья. Мы взяли у него письменное заявление о том, что Сергей не возражает против рассмотрения жалобы без него", - отметил Севрук.

Прокуратура подала апелляционное представление на решение Тверского суда об отказе арестовать ректора и избрание домашнего ареста. Вскоре после этого обвиняемому стало плохо, он был госпитализирован. Зуеву провели операцию на сердце, которая, по словам его супруги, прошла успешно.

Уголовное дело, по которому проходит ректор "Шанинки" Сергей Зуев, возбуждено по факту хищения путем мошенничества денег, принадлежащих ФГАУ "Фонд новых форм развития образования", выделенных в рамках реализации федерального проекта "Учитель года" национального проекта "Образование". По делу арестованы экс-замглавы Минпросвещения РФ Марина Ракова, бывшие сотрудники фонда Евгений Зак, Максим Инкин, Артур Стеценко, а также исполнительный директор "Шанинки" Кристина Крючкова. Никто из них вину не признает.