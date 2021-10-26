"Камаз" окажет материальную помощь родным погибшей после взрыва газа в Набережных Челнах

КАЗАНЬ, 26 октября. /ТАСС/. "Камаз" окажет материальную помощь родным погибшей после взрыва газа в доме в Набережных Челнах. На протяжении последних трех лет 22-летняя девушка работала на предприятии, говорится в официальном сообщении компании.

"Генеральный директор ПАО "Камаз" Сергей Когогин и администрация компании выражают глубокие соболезнования семье <...> сотрудницы ООО "Автозапчасть Камаз", погибшей вчера, 25 октября, при взрыве в жилом доме 48/20 в Набережных Челнах. "Камаз" окажет материальную помощь родным <...> [погибшей], а также пенсионерам компании, пострадавшим в результате трагедии", - говорится в сообщении. Сумма материальной помощи не уточняется.

Отмечается, что молодая сотрудница пришла работать на предприятие вслед за старшей сестрой 23 октября 2018 года. В сентябре 2021 года была переведена в бюро по контролю качества запасных частей на должность контролера материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий.

Также помощь будет оказана бывшим работникам компании, которые пострадавшим при чрезвычайном происшествии.

25 октября на четвертом этаже дома из-за утечки произошел взрыв газа, приведший к разрушению трех квартир на пятом и одной квартиры на четвертом этаже. Пострадали четыре человека, погибла девушка.