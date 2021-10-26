Во "ВкусВилле" заявили, что инцидент с кошачьей мятой не имеет отношения к ретейлеру

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/ Случай с вызовом Росгвардии после того, как сотрудники магазина приняли кошачью мяту за наркотики, не имеет отношения к сети магазинов "ВкусВилл", сообщил ТАСС представитель пресс-службы ретейлера.

Ранее ТАСС сообщил со ссылкой на источник в правоохранительных органах о том, что сотрудники магазина "ВкусВилл" в Москве увидели на кассе у одного из покупателей пакетик с кошачьей мятой, приняли его за наркотики и вызвали Росгвардию.

"Данная ситуация не имеет никакого отношения к магазину сети. На это же указывает пост на Facebook от покупателя, с которым и произошел этот случай", - сказал представитель пресс-службы.

Сам человек, который описал произошедший с ним инцидент на странице в Facebook, отметил как место действия магазин "Азбука Вкуса" на Кутузовском проспекте. Пресс-служба сети на момент публикации на запрос ТАСС о произошедшем инциденте не ответила.