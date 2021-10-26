Хлопок газа в жилом доме в Подмосковье был вызван неосторожным обращением с плитой

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Неосторожное использование газовой плиты стало причиной хлопка газа в жилой пятиэтажке в подмосковном Видном. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"По предварительным данным, в квартире на первом этаже дома вследствие неосторожного использования жильцами газовой плиты во время приготовления продуктов произошел хлопок, после чего последовало частичное обрушение одной из стен помещения. В результате произошедшего пострадавших нет, однако дети хозяйки квартиры были направлены в медицинское учреждение для проведения обследования. По результатам осмотра ни у кого повреждений не обнаружено и все отпущены домой", - сообщила Врадий.

Остальные жильцы дома также уже вернулись в свои квартиры. Следствие проводит проверку по данному факту, на месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты ГСУ, опрашиваются жильцы дома.

Пресс-служба Министерства энергетики Подмосковья также сообщила, что наиболее вероятной причиной взрыва бытового газа в Видном могла стать неправильная эксплуатация. "Причины происшествия уточняются, наиболее вероятная - неправильная эксплуатация бытового газа. Ситуация находится на контроле Министерства энергетики Московской области", - приводятся в сообщении слова министра энергетики региона Александра Самарина.

Ранее сообщалось, что хлопок газа произошел на улице Советской в пятиэтажном жилом доме.

В пресс-службе пояснили, что информация об происшествии поступила на пульт дежурного АО "Мособлгаз" в 13:32. Уже в 13:42 на место прибыла аварийная бригада. Через полчаса инцидент был полностью локализован.

"В результате происшествия выбито окно в жилой комнате на первом этаже, без газоснабжения находится одна квартира. Пострадавших нет. По данным аварийной бригады, проводившей проверку, внутренний газопровод не поврежден, утечек газа нет, - уточнили в министерстве.