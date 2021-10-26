Взрыв газа произошел в жилом доме в Видном

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Взрыв газа произошел в жилой пятиэтажке в Видном, сообщили ТАСС в пресс-службе областного ГУ МЧС РФ.

"В городе Видное на улице Советской в результате хлопка газовоздушной смеси в пятиэтажном жилом доме повреждена стена между кухней и комнатой, возгорания не последовало", - сказали в главке.

Прибывшие на место медики осмотрели восемь человек, включая пятерых детей. Госпитализация им не потребовалась, отметили в главке МЧС.

Видновская городская прокуратура начала проверку в связи с происшествием и даст правовую оценку действиям ответственных лиц, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования. Для координации действий правоохранительных органов и специальных служб на место выехал и. о. Видновского городского прокурора Александр Саломаткин.