Пожар в промзоне Воронежа потушили

ТАСС, 27 октября. Пожарные потушили возгорание на территории промзоны Воронежа, где на площади 500 кв. м загорелись деревянные поддоны. Об этом журналистам во вторник сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС по региону Сергей Хренов.

"Ликвидация пожара на площади 500 кв. м в 23:55", - сообщил Хренов.

Возгорание деревянных поддонов в районе промзоны на улице Кривошеина, 11а, произошло в 21:35. По данным МЧС, тушение осложнялось неисправностью водоисточников на территории склада. Для этого пожарным пришлось прибегать к помощи городских властей, которые предоставили спасателям поливомоечные машины для подвоза воды. Кроме того, пожарным удалось отстоять два бензовоза, которые были расположены в непосредственной близости от очага возгорания.