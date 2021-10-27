Прокуратура может выдвинуть уголовные обвинения по инциденту на съемках фильма с Болдуином

НЬЮ-ЙОРК, 27 октября. /ТАСС/. Прокуратура в США может выдвинуть уголовные обвинения в связи с тем, что на съемочной площадке фильма "Ржавчина" (Rust) актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора. Об этом газета The New York Times сообщила во вторник со ссылкой на прокурора округа Санта-Фе (штат Нью-Мексико) Мэри Кармак-Альтвайс.

"Каких-либо заключений пока нет, - приводит издание ее слова. - На данный момент мы рассматриваем все варианты, в том числе с выдвижением обвинений в уголовном правонарушении".

По словам окружного прокурора, в ходе обыска на съемочной площадке было обнаружено большое количество как холостых, так и боевых патронов, а также три револьвера. Сейчас следователи сосредоточены на том, чтобы определить, из какого именно оружия и с применением какого типа боеприпасов был осуществлен выстрел. По словам Кармак-Альтвайс, к настоящему моменту доподлинно известно, что при съемках использовалось боевое, а не бутафорское оружие.

Несчастный случай произошел 21 октября в Нью-Мексико на съемках вестерна "Ржавчина" с участием Болдуина, который также выступает одним из продюсеров. Во время репетиции актер выстрелил из оружия, которое, по данным СМИ, оказалось заряжено боевыми, а не холостыми патронами. Ранения получили оператор Галина Хатчинс и режиссер Джоэл Соуза. Врачи не смогли спасти оператора. Режиссера через несколько часов выписали из больницы, съемки фильма были временно приостановлены.

Офис шерифа округа Санта-Фе и местная прокуратура продолжают расследование обстоятельств несчастного случая и пока не пришли к каким-либо заключениям. Приоритетной является версия ошибки членов съемочной бригады, имевших доступ к реквизитному оружию.