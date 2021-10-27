Специалисты тушат в регионах РФ лесные пожары на площади 8 723 га

ТАСС, 27 октября. Специалисты за сутки потушили в регионах России лесные пожары площадью 1 732 га, продолжаются работы по тушению возгораний на площади 8 723 га, сообщила в среду пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

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"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 26 октября в России лесопожарными силами ликвидировано 12 лесных пожаров на площади 1 732 га. На 00:00 мск 27 октября на территории Российской Федерации действовало 19 лесных пожаров на площади 8 723 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

В Хабаровском крае действует шесть пожаров площадью 8 361 га, а также пожар на площади 220 га в заповеднике "Джугджурский". В Свердловской области зафиксировали два пожара на землях лесного фонда на площади 85 га, пожар на землях обороны и безопасности на площади 5 га, а также пожар площадью 5 га в Екатеринбурге. Также пожары действуют в Алтайском крае, Еврейской автономной области и Приморском крае.

На тушении задействовали 600 человек, 108 единиц техники, три воздушных судна, еще 14 воздушных судов задействовали в мониторинге.

Пожароопасный сезон открыт в 41 субъекте Российской Федерации. Особый противопожарный режим действует в 11 регионах России.