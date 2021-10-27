Финансирование на охрану лесов от пожаров в Якутии увеличено почти на 1,2 млрд рублей

ТАСС, 27 октября. Федеральное финансирование на борьбу с лесными пожарами в Якутии на 2022 год увеличили почти на 1,2 млрд рублей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Айсен Николаев.

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Накануне прошло заседание совета по вопросам по подготовке к пожароопасному и паводковому сезону 2022 года, по результатам которого стало известно, что регионы Дальневосточного федерального округа получат в 2022 году 3,4 млрд рублей из 8,2 млрд, дополнительно выделенных регионам России на борьбу с лесными пожарами.

" <...> по нашей республике увеличено финансирование на охрану лесов от пожаров на 1,17 млрд рублей", - сообщил Николаев. В том числе на 309,4 млн рублей увеличили финансирование на тушение лесных пожаров, на 640,5 млн рублей - на авиапатрулирование. "Дополнительно будет набираться 184 штатных единицы авиадесантников", - отметил глава Якутии.

Кроме того, на укрепление берегов реки Вилюй в районе села Верхневилюйск в 2022-2024 годах из федерального бюджета выделят 700 млн рублей, сообщил Николаев.

"Получили поддержку у Юрия Петровича [Трутнева] и министра природных ресурсов и экологии России Александра Александровича Козлова мои предложения о более упрощенном порядке введения ЧС федерального порядка при лесных пожарах, о возможности заправки вертолетов на авиаплощадках, а также об увеличении противопожарных разрывов на особо опасных объектах и у населенных пунктов и их упрощенное обустройство", - написал Николаев.

Пожары в Якутии

В 2021 году в регионе наблюдалась аномально жаркая и сухая погода, воздух прогревался до +33 градусов Цельсия, количество зарегистрированных лесных пожаров на территории республики составило 1 694, а предварительная площадь, пройденная огнем, - 8 797 285,2 га.

Ранее глава Якутии отмечал в интервью ТАСС, что ущерб лесному фонду Якутии от пожаров в 2021 году, по предварительным данным, оценивается в 1,6 млрд рублей.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов в регионе составляет 256,1 млн га (83,4% его территории). В 2020 году площадь, пройденная лесными пожарами, превысила 6 млн га. Наиболее сложная обстановка складывалась на территориях арктической и центральной группы районов.