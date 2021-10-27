В Болгарии отменили режим ЧС в районе аварии сухогруза

СОФИЯ, 27 октября. /ТАСС/. Глава администрации болгарского района Каварна Елена Балтаджиева подписала в среду распоряжение об отмене локального режима чрезвычайной ситуации, введенного из-за аварии сухогруза Vera SU в районе заповедника "Яйлата" 30 сентября. Об этом сообщили в администрации Каварны.

"Посещение заповедной территории было запрещено распоряжением главы администрации Каварны до конца октября, но в связи с ликвидацией кризисной ситуации и эвакуацией аварийного судна, "Яйлата" снова открыта для ценителей исторических достопримечательностей и природы", - говорится в сообщении администрации Каварны.

Во вторник, на 37-й день после аварии, болгарским специалистам удалось успешно завершить операции по спасению сухогруза Vera SU, снять судно с камней и отбуксировать его на судоремонтный завод в Варну.

Следовавший из Украины в болгарский порт Варна сухогруз Vera SU 20 сентября из-за навигационной ошибки сел на мель на северном побережье Болгарии. При ударе носовая часть судна, которое следовало на скорости около семи узлов, получила серьезные повреждения. Никто из членов экипажа не пострадал.

"Яйлата" - археологический заповедник национального значения, там находится более 100 пещер, в которых люди обитали более 5 000 лет до нашей эры.