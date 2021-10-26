Болгарские спасатели сняли с камней судно Vera SU на 37 день операции

СОФИЯ, 26 октября. /ТАСС/. Операцию по спасению сухогруза Vera SU с азотными удобрениями на борту, застрявшего на камнях в районе заповедника "Яйлата" на северном побережье Болгарии, успешно завершена.

Как сообщает в вторник специализированный болгарский портал Maritime.bg, с аварийного судна в понедельник были разгружены около 700 кубометров смеси удобрений с морской водой, после чего после полуночи, на 37 день от момента аварии, сухогруз при помощи трех буксиров был снят с камней и в настоящее время на скорости около трех узлов буксируется в порт Варны.

Следовавший из Украины в болгарский порт Варна сухогруз Vera SU 20 сентября из-за навигационной ошибки сел на мель у побережья Болгарии. При ударе носовая часть судна, шедшего на скорости около семи узлов, получила серьезные повреждения. Никто из девяти членов экипажа не пострадал. Было предпринято несколько попыток снять судно с камней. На освобождение судна техническое правительство Болгарии выделило 3 млн левов (около €1,5 млн).