Сбежавшего из психбольницы в Астрахани члена банды Басаева объявили в розыск

АСТРАХАНЬ, 27 октября. /ТАСС/. Осужденный за бандитизм мужчина, проходящий лечение в психиатрической больнице Астрахани и сбежавший во вторник из-под стражи, объявлен в федеральный розыск. Об этом сообщила в среду пресс-служба УФСИН России по Астраханской области.

Как сообщила пресс-служба УМВД России по Астраханской области во вторник, осужденный за бандитизм Магомед Алханов, проходящий лечение в психиатрической больнице Астрахани, сбежал из-под стражи. Имя, а также дата рождения сбежавшего, совпадают с данными члена банды Басаева Магомеда Алханова, указанными в перечне террористов и экстремистов на сайте Росфинмониторинга. Он был задержан в середине июня 2021 года за участие в нападении на военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты Псковской дивизии ВДВ.

"Его объявили в федеральный розыск", - сообщила пресс-служба УФСИН.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Астраханской области в среду, реализация комплекса оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление места нахождения и задержание особо опасного преступника, совершившего побег из-под стражи, продолжается. "Для руководства операцией и координации действий с другими силовыми ведомствами развернут полевой оперативный штаб УМВД России по Астраханской области. В поисковых мероприятиях задействован весь личный состав гарнизона астраханской полиции. Ситуация находится на личном контроле у руководства УМВД России по Астраханской области", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее пресс-служба СК РФ сообщала, что в середине июня текущего года силовики задержали члена банды Шамиля Басаева, уроженца Чеченской Республики Магомеда Алханова, участвовавшего в нападении на военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты Псковской дивизии ВДВ. В связи с особой тяжестью совершенных преступлений следствием планировалось предъявить ему обвинение в вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих.

29 февраля 2000 года в горно-лесистой местности в районе села Улус-Керт Шатойского района Чечни объединенной вооруженной бандой под общим руководством Басаева и Хаттаба было совершено вооруженное нападение на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии Воздушно-десантных войск. В результате нападения погибли 84 военнослужащих, четверо были ранены.