Пострадавшего 11-летнего мальчика после взрыва в Набережных Челнах выписали из больницы

КАЗАНЬ, 27 октября. /ТАСС/. Пострадавшего после взрыва газа в жилом доме в Набережных Челнах 11-летнего ребенка выписали из больницы. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе Камского детского медицинского центра в Набережных Челнах.

"Ребенка выписали", - сказал собеседник агентства.

В больницах Казани остаются еще двое пострадавших после взрыва газа. Оба в тяжелом состоянии. Это мужчина 70 лет, у которого 85% ожогов поверхности тела, компрессионный перелом позвоночника, переломы ребер, и молодой человек 2004 года рождения. У него травма малого таза, позвоночника, грудной клетки и ушиб головного мозга. Накануне их транспортировали в больницы Казани.

Также в среду утром прошли похороны 22-летней погибшей девушки. Пострадавшая при обрушении в жилом доме в Набережных Челнах была извлечена из-под плиты перекрытия, доставлена в больницу в состоянии клинической смерти. Ее удалось вывести из этого состояния, затем началась операция. Но врачам не удалось ее спасти, девушка умерла.

Взрыв произошел в одной из квартир на четвертом этаже многоэтажки в Набережных Челнах 25 октября. По предварительным данным, разрушены по меньшей мере шесть квартир, в которых проживали 14 человек. Повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. Как сообщили в МЧС, причиной взрыва стала утечка газа. При этом в экстренных службах не исключают, что спровоцировать утечку газа мог страдающий алкоголизмом жилец одной из квартир. Один человек погиб, четверо пострадали.