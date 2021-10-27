В Оренбуржье выявили 183 нарушения в сфере оборота алкоголя после массового отравления

ОРЕНБУРГ, 27 октября. /ТАСС/. Правоохранители выявили 183 нарушения в сфере оборота алкогольной продукции и изъяли свыше 3 тыс. бутылок спиртного в Оренбургской области в ходе череды проверок, проведенных после отравления жителей региона контрафактным алкоголем. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе прокуратуры области.

"По предварительным данным, в ходе текущей проверки органами прокуратуры области выявлено 183 нарушения в анализируемой сфере на объектах, осуществляющих реализацию алкогольной продукции, изъято 3 199 бутылок алкогольной продукции и спиртосодержащей жидкости", - сообщила собеседница агентства, ссылаясь на информацию, озвученную в ходе координационного совещания руководителей правоохранительных органов по вопросам состояния законности в сфере оборота алкогольной продукции.

По данным прокуратуры, в Оренбуржье были выявлены многочисленные факты реализации алкоголя без лицензии, без акцизных марок, а также с нарушением требований к маркировке. По всем нарушениям принимается комплекс мер прокурорского реагирования, добавили в пресс-службе. При этом на горячую линию, организованную надзорным ведомством, поступило более 100 сообщений. Жители отдаленных от райцентров территорий в том числе сообщали, что у них отсутствуют магазины с лицензией на торговлю спиртным.

Еще одним результатом проверки стало направление в управление Роскомнадзора по Оренбургской области 293 обращений о необходимости блокировки сайтов, содержащих предложения приобретения и доставки алкогольной продукции.

"Руслан Медведев (прокурор Оренбургской области) потребовал от правоохранителей пересмотреть подход к реализации своих полномочий в анализируемой сфере, отметив недостаточный уровень взаимодействия с контрольно-надзорными органами и обмена информацией. Кроме того, внимание присутствующих обращено на то, что масштабные проверки не должны быть прекращены, указано на необходимость построения эффективной системы контроля в сфере реализации алкогольной продукции, которая должна включать в себя взаимодействие всех контрольно-надзорных, правоохранительных органов, органов власти и местного самоуправления", - уточнили в ведомстве.

Как ранее сообщал ТАСС, в начале октября в результате отравления контрафактным алкоголем в больницы Оренбургской области обратились 64 человека, умерли 35. Тогда следователи и полицейские обнаружили два склада и пункт производства, было изъято около 3 тыс. литров спиртосодержащей жидкости. Задержаны 17 человек, 15 из них заключены под стражу, один находится под домашним арестом и одному избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.